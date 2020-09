Un mese alla fine del mercato: cosa può fare la Fiorentina per andare oltre il 10° posto

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora - Si erano portati avanti, Joe Barone e Daniele Pradè. A gennaio infatti la Fiorentina aveva chiuso un colpo in proiezione estiva, andando a prendere dal Verona Sofyan Amrabat. Poi però, dall'inizio dell'estate, non si è più mosso granché, anche se l'arrivo di Giacomo Bonaventura a parametro zero è oramai ad un passo. In uscita, per il momento sono state chiuse solo cessioni minori: Zurkowski e Terzic all'Empoli, Rasmussen al Vitesse. Cyril Thereau, invece, ha lasciato a zero dopo la scadenza del contratto.

Cosa deve fare - Il centrocampo dovrà verosimilmente vedere un altro volto nuovo, oltre ad Amrabat e Bonaventura: un play basso, un organizzatore di gioco. I nomi sono quelli di Lucas Torreira dell'Arsenal e di Marc Roca dell'Espanyol. Le necessità gigliate però non finiscono qua: Dalbert ha fatto ritorno all'Inter e Biraghi in viola, da capire se sarà davvero lui il titolare della corsia mancina. In difesa arriverà un rinforzo, Izzo e Ceppitelli i nomi ricorrenti. Chiusura con l'attaccante, ma in tal senso molto dipenderà dalle cessioni. Kris Piatek, ad ogni modo, resta il preferito.

In tutto questo calderone di nomi, da non dimenticare le uscite: la più importante potrebbe essere quella di Chiesa, ma ad oggi nessuno si è avvicinato ai 70 milioni. Vlahovic sembra orientato verso la permanenza, mentre a centrocampo ci saranno diversi addii: Benassi e Pulgar se arriverà l'offerta giusta, mentre per Dabo, Cristoforo, Saponara ed Eysseric sembra solo questione di tempo.

Il probabile undici (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, AMRABAT, Pulgar, Lirola; Castrovilli; Ribery, Kouame. All: Iachini (confermato)