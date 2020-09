Un mese alla fine del mercato: cosa può fare la Lazio. Inzaghi aspetta almeno altri 2 rinforzi

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora - Pepe Reina e Gonzalo Escalante sono per il momento gli unici due acquisti di casa Lazio in vista della prossima stagione. In uscita, poi, la società biancoceleste ha lasciato partire Valon Berisha verso il Reims.

Cosa deve fare - Il caso David Silva ha lasciato il segno, in casa Lazio. Lo spagnolo ex Manchester City, nelle scorse settimane ad un passo dalla maglia biancoceleste, ha preferito fare marcia indietro e scegliere la Real Sociedad. Lasciando la Lazio con un pugno di mosche in mano e la necessità di trovare nuove strade sul mercato. Simone Inzaghi ha esigenze ben precise e il ds Tare in queste settimane si muoverà in questo senso: il primo obiettivo è un attaccante. Vedat Muriqi è il nome più caldo, staccato il madridista Borja Mayoral. Quindi un esterno sinistro, e qui Mohamed Fares ha da tempo preso vantaggio sulla concorrenza anche se con la SPAL ancora non c'è l'accordo. Quindi un difensore: a inizio mercato le attenzioni si erano concentrate su Marash Kumbulla, ma ora il centrale dell'Hellas sembra più lontano. In uscita, attenzione alle situazioni di Felipe Caicedo e Bastos.

Il probabile undici - (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All: Inzaghi (confermato)