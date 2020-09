Un mese alla fine del mercato: cosa può fare la prima Juventus di Andrea Pirlo

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora Su tutte, il cambio allenatore: è finita l'era Maurizio Sarri, Andrea Agnelli è andato all-in e ha puntato su Andrea Pirlo. Una scelta coraggiosa per aprire il nuovo ciclo. Dove il colpo più rilevante, a livello economico, è quello messo a segno negli scorsi mesi ovvero Dejan Kulusevski dal Parma. Ha finito la stagione coi ducali e ora si aggregherà alla Juventus. Scambio a segno, dopo una lunga telenovela, con il Barcellona: via Miralem Pjanic, preso il brasiliano Arthur. A centrocampo, poi, la sorpresa: è arrivato l'americano Weston McKennie dallo Schalke 04, nel reparto dove ha salutato un altro senatore come Blaise Matuidi. Cessione a 7 milioni di Simone Muratore all'Atalanta, è arrivato il giovane Felix Correia dal Manchester City oltre a una folta schiera di ragazzi dall'estero per l'Under 23.

Cosa deve fare In primis il 9. Deve salutare con buonuscita Gonzalo Higuain e prendere l'erede. La corsa, al momento, sembra tra Edin Dzeko della Roma e Luis Suarez del Barcellona. Poi altre cessioni: deve trovare una soluzione per rescindere con Sami Khedira e aspetta acquirenti per Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Douglas Costa, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. In dirittura d'arrivo c'è Mattia Perin al Genoa e Cristian Romero all'Atalanta. Solo allora, nel caso, potranno arrivare altri giocatori. Possibile comunque l'approdo di un altro nove, come Moise Kean, in base alle cessioni arriveranno eventualmente un altro centrocampista e un ulteriore terzino per Pirlo.

Il probabile undici (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; ARTHUR, Bentancur, Rabiot; KULUSEVSKI, Dybala, Cristiano Ronaldo. All: PIRLO (nuovo).