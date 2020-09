Un mese alla fine del mercato: cosa può fare la prima Roma dell'era Friedkin

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora - Si è tenuta stretta Henrikh Mkhitaryan: risolto il contratto con l'Arsenal, l'armeno, tra i migliori nell'ultima stagione, ha firmato un contratto biennale con i giallorossi. In attacco gli farà concorrenza Pedro, fin qui il principale colpo di mercato della Magica: lo spagnolo è arrivato nella Capitale a parametro zero, conclusa la lunga esperienza al Chelsea. Poi, per ora, non molto: d'altra parte, la principale notizia legata alla Roma finora è stata il cambio di proprietà, da Pallotta a Friedkin. Non è poco.

Cosa deve fare - I fronti più caldi sono due. Uno (ri)porta a Chris Smalling: il centrale inglese è tornato al Manchester United, ma con tutta l'intenzione di vestire ancora giallorosso. L'intesa con i Red Devils è vicina, servono soldi freschi che arriveranno dalla cessione, ormai imminente, di Patrik Schick al Bayer Leverkusen. E poi c'è il giro degli attaccanti: i capitolini aspettano l'affondo della Roma per Edin Dzeko, che libererebbe il posto per Arek Milik. Al Napoli, in cambio, andrebbe Cengiz Under, che con gli azzurri ha già un'intesa fino al 2025. Il club partenopeo, comunque, tornerà a bussare per Veretout. Poi, Fienga e De Sanctis cercano puntelli per la difesa: a sinistra partirà Kolarov. Fari su Boli Bolingoli, terzino sinistro del Celtic, ma sul fronte mancino piace anche Cristiano Biraghi. Al centro della difesa molto vicino Nehuen Perez, 20enne dell'Atlético Madrid. In uscita alcuni senatori degli ultimi anni, da Perotti a Fazio. E con l'Atalanta è praticamente definito il futuro di Karsdorp, destinato agli orobici.

Il probabile undici - (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Ibanez, Spinazzola; Veretout, Diawara, Pedro, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. All: Fonseca (confermato).