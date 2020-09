Un mese alla fine del mercato: cosa può fare la Sampdoria, ancora ferma al palo

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Ha accolto Mikkel Damsgaard, esterno offensivo prelevato dal Nordsjaelland per il quale la società doriana ha sborsato 6,5 milioni di euro, ma l'affare è stato concluso a febbraio. In questa sessione, di fatto, i blucerchiati sono ancora al palo, in attesa di battere il primo colpo. Ha salutato Karol Linetty, ceduto al Torino, mentre Caprari è passato in prestito al Benevento.

Cosa deve fare. Il centrocampo, al momento, è la priorità: sul tavolo della Samp c'è la possibilità di arrivare ad Adrien Silva, in uscita dal Leicester e proposto ai liguri. Complicato Nicolussi-Caviglia, piace Elneny dell'Arsenal. In attacco resta viva l'idea che porta a Ernesto Torregrossa, per il quale il Brescia ha finora espresso una valutazione giudicata troppo alta dal presidente Ferrero. Da capire il futuro di Gaston Ramirez: le trattative per il rinnovo sono deragliate e, a meno di un recupero in extremis, l'uruguaiano potrebbe partire. In uscita, Capezzi a centrocampo, mentre Murillo è tornato ad allenarsi agli ordini di Ranieri ma ha un'intesa di massima col Celta Vigo e tornerebbe volentieri. Colley piace all'estero. Le cessioni saranno fondamentali per finanziare il mercato in entrata, per ora ferme al palo.

Il probabile undici (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All: Ranieri (confermato).