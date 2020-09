Un mese alla fine del mercato: cosa può fare lo Spezia per affrontare la Serie A

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora - Il primo acquisto ufficiale è arrivato oggi e ha esperienza in A: è Jacopo Sala, reduce dalla retrocessione con la SPAL. È cambiato il direttore sportivo: salutato Guido Angelozzi, nonostante il capolavoro che è il primo storico passaggio di categoria, è arrivato Mauro Meluso, negli ultimi anni al Lecce.

Cosa deve fare - Una mezza rivoluzione, perché la squadra che ha vinto i playoff di B ha poca confidenza col massimo campionato. Le potenzialità, economiche e non, ci sono: ora è il momento di spingere sull'acceleratore. Il prossimo innesto dovrebbe essere il ritorno di Simone Scuffet, già a Spezia l'anno scorso. Poi toccherà ad Ardian Ismajli, difensore albanese dell'Hajduk Spalato. Tanti obiettivi tra alcuni volti noti del nostro campionato: Juan Iturbe è un sogno possibile, serve l'accordo col Pumas. Cigarini e Bertolacci sono svincolati e suggestioni possibili, dalla SPAL potrebbero arrivare anche Strefezza e Murgia. Non così facile la conferma di M'Bala Nzola, di proprietà del Trapani e nel mirino anche del Crotone.