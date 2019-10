Un problema chiamato gol

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il numero nella casella dei gol fatti in campionato non deve ingannare. Il Napoli, dopo sette giornate, ne ha infatti segnati quindici, ma non divisi equamente. Nelle prime due sfide della Serie A, contro Fiorentina e Juventus, ne arrivarono infatti ben sette e di conseguenza, nelle ultime cinque sono stati soltanto otto. Quello del gol sta dunque diventando un vero e proprio problema per Carlo Ancelotti che anche in Champions League non se l'è passata bene a Genk, non riuscendo a sbloccare la partita. Il digiuno dura quindi da oltre 180 minuti, tra campionato ed Europa, per la precisione da 225 e se prendiamo anche la gara precedente a quella contro il Brescia (ultima dove il Napoli ha segnato ndr), ovvero quella del San Paolo contro il Cagliari, ci accorgiamo che nelle ultime quattro partite giocate i partenopei hanno trovato la sia della rete soltanto due volte, contro le Rondinelle.

Durante la sosta in molti partiranno per raggiungere le rispettive Nazionali ma Carlo Ancelotti dovrà trovare un rimedio per risolvere il problema legato al gol. Se prima del precedente stop per campionato era la fase difensiva a dover trovare la svolta, adesso le cose si sono capovolte, visto che Meret e compagni hanno trovato la solidità ma dall'altra parte del campo le cose non funzionano. Due settimane per trovare la soluzione, due settimane per tornare il vero Napoli in fase offensiva, in vista di un altro ciclo di ferro dove gli azzurri non potranno permettersi di perdere altri punti.