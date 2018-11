Un talento al giorno, Andres Amaya: seconda punta di estro e garra

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il trequartista classe 2001 di proprietà dell'Atletico Huila Andres Amaya, sta giocando con continuità ed ha attirato l'interesse anche del Manchester City: stando alle ultime indiscrezioni la richiesta del club colombiano è di 3,5 milioni di dollari, con l'attuale contratto in scadenza nel 2022. Attaccante esterno dotato di grande tecnica ma di altrettanta grinta, lo si può avvicinare ad Iturbe per stile di gioco, per la sua abilità di svariare ma di saper fare male anche con la conclusione dalla media distanza.

Nome: Andres Amaya

Data di nascita: 24 aprile 2001

Nazionalità: colombiano

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Atlético Huila

Assomiglia a: Juan Manuel Iturbe