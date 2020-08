Un talento al giorno, Apostolos Konstantopoulos: la difesa della Grecia è in buone mani

Parliamo oggi di Apostolos Konstantopoulos, il più giovane calciatore nella storia del Panetolikos a debuttare nella Super League: cresciuto al settore giovanile del Panetolikos. Tre presenza da titolare e di novanta minuti, ma anche un gol: tutti contributi più che validi alla salvezza della sua squadra in massima divisione ellenica. Questo difensore centrale di un metro e novanta circa ha giocato anche nella Nazionale greca, in U16 e 17 per la precisione, collezionando apprezzamenti unanimi per la sua abilità nel gioco aereo e la buona tecnica di base. Non parliamo di Bonucci certo, ma di un centrale capace di avviare l'azione senza problemi, abile anche nel pescare il compagno con un lancio lungo.

Nome: Apostolos Konstantopoulos

Data di nascita: 2 agosto 2002

Nazionalità: greco

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Panetolikos

Assomiglia a: Philippe Senderos