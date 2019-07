Un talento al giorno, Oriol Busquets: futuro Barça sulle orme di Sergio

Rinnovo pluriennale e maxi-clausola da 200 milioni di euro, per un futuro sempre e solo a tinte blaugrana. Oriol Busquets, centrocampista centrale classe 1999, segue non a caso le orme del fratello Sergio. Regista, mediano, faro della manovra delle giovanili del Barça fino alla squadra B. Così, dopo le ben 30 presenze in Segunda B e l'esordio coi big in Copa del Rey dello scorso anno, per Busquets jr non potevano certo non aprirsi le porte della compagine del suo hermano più grande. Mister Valverde lo vede e se lo è pure portato in tournée in Giappone, la famiglia Busquets in Catalogna sembra aver ancora tanto da dare.

Nome: Oriol Busquets

Data di nascita: 20 gennaio 1999

Nazionalità: spagnola

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: S. Busquets