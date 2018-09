Una crisi senza fine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di salvatori della patria, nemmeno l'ombra. Perché quest'Italia sembra vivere un periodo di involuzione, con calciatori che non riescono a rendere in nazionale quello che nei club sembra essere l'ordine del giorno. Immobile che non calcia verso la porta - perché frenetico quando arriva il pallone, quasi dovesse sbloccarsi - Zaza che ha giocato finora 22 minuti con il Torino, Belotti malinconicamente in panchina. Chiesa che ci prova, sicuramente, ma che deve ancora crescere per essere uno dei migliori a livello europeo. E poi il 4-4-2, un'Italia che sembra tremendamente quella catenacciara di vent'anni fa, ma senza i campioni che due decadi fa decidevano le partite.

Sono amichevoli? Probabilmente sì, perché è evidente che vincere il gruppo per le qualificazioni Europeo è più importante di fare risultato in Portogallo, stasera. I nove cambi su undici sono quasi uno scarico di responsabilità, perché la sensazione è che se ci fossero stati i titolari non sarebbe poi andata tanto diversamente. La crisi è tecnica? È tattica? È negli uomini? Oppure è nella testa, persa oramai un anno fa al Bernabeu e mai più recuperata? Vincere aiuta a vincere, dicevano i saggi. Quanto sono distanti i tempi dell'amichevole di Nizza, quando l'Uruguay veniva triturato per 3-0? Sembra un millennio fa, come Conte, come l'Europeo. E non lo è negli uomini, quindi qualcosa non va, pure nella testa. Ed è talmente evidente che servirebbe quasi uno psicologo, più che un ct.