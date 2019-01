Una distrazione chiamata mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saranno le voci di mercato, sarà la giornata no di gran parte della squadra, ma il Nicolò Barella visto contro il Sassuolo è lontano anni luce da quello che, negli ultimi tempi, ha visto la propria valutazione schizzare fino a 50 milioni di euro. Il centrocampista sardo è una delle stelle della squadra di Maran, probabilmente quella più luminosa, ma quando non si accende tutta la squadra perde molto della sua qualità nonché dei suoi piani tattici.

Barella è sembrato decisamente nervoso e a tratti anche distratto. E' chiaro che non si possa attribuire tutta la colpa si rumors quando un giocatore inciampa in una prestazione negativa, ma con Inter e Napoli fortemente sulle sue tracce, è normale pensare che la mente del calciatore non sia totalmente sgombra. Fortunatamente, dalla prossima partita, il mercato sarà chiuso e, anche se si parlerà di lui per tutto il resto della stagione in vista di giugno, la certezza che nessuno possa arrivare con l'assegno da capogiro per modificare la sua seconda parte del torneo, sarà una liberazione non da poco.

Anche Mancini, presente indirettamente grazie al collaboratore Salsano, ha bisogno di rivedere al più presto il Barella determinante che ha dato una scossa anche alla formazione dell'Italia. Il suo essere tuttocampista di qualità è fondamentale anche in chiave azzurra e lo stesso giocatore ne è consapevole. Con i complimenti e gli interessamenti, aumentano anche le pressioni e le responsabilità. Da oggi in poi si vedrà se il carattere che spesso il centrocampista sardo ha messo in campo, verrà fuori anche quando ci sarà da dimenticare l'extra campo o se la maturità definitiva è ancora lontana dall'essere raggiunta.