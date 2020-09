Una settimana alla Serie A: Conte sogna questa Inter. Per dettare le regole del suo mercato

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Inter

Antonio Conte, al bivio tra un clamoroso addio e la permanenza, è ancora l'allenatore dell'Inter. Ed è passata la sua linea: giocatori d'esperienza o comunque pronti. Subito. Per provare a vincere lo Scudetto, per essere alla pari dell'Inter. E se è vero che Suning ha chiuso i rubinetti, dall'altra parte la dirigenza sta provando ad accontentare in tutto e per tutto il tecnico con giocatori che rappresentino un usato ben più che sicuro. L'arrivo di Aleksandar Kolarov dalla Roma ne è l'emblema: il serbo è stato vidimato da Conte, è il profilo giusto per giocare da centrale mancino o da ala. In mediana l'esempio sarà quello di Arturo Vidal: trattativa ai dettagli col Barcellona, è la fotografia del mercato voluto dall'allenatore salentino. Achraf Hakimi è un acquisto più che approvato ma orchestrato dagli uomini mercato. Conte è pronto a sacrificare ora due uomini importanti come Marcelo Brozovic e Milan Skriniar pur di arrivare al sogno in mediana: N'Golo Kanté. Sarà difficilissimo, quasi impossibile, ma Ausilio e Marotta sono al lavoro per incassare il più possibile. Dietro ha chiesto un altro giocatore con la partenza di Diego Godin: Matteo Darmian sembra il nome scelto. E poi davanti: non gli basta il riscatto di Alexis Sanchez, è pronto a mandare Sebastiano Esposito a farsi le ossa e aspetta un vice Lukaku d'esperienza.

Come può giocare oggi l'Inter Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (Kolarov); Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Martinez, Lukaku.

L'undici 'da sogno' per Conte Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (Kolarov; Hakimi, Barella, KANTE', VIDAL, Young; Martinez, Lukaku.