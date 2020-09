Una settimana alla Serie A: De Zerbi sogna questo Sassuolo. La speranza è tenere tutti

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Sassuolo

Come prima, più di prima. Roberto De Zerbi vuole sigillare il Sassuolo e spera di non far partire nessuno dei suoi giocatori. Lo ha detto negli scorsi giorni a chiare lettere anche se è chiaro che le offerte potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Per Boga e per Locatelli, soprattutto. Il club neroverde è già all'opera per eventuali sostituti (come era per Van Crombrugge dell'Anderlecht inc aso di addio a Consigli). Sugli acquisti, invece, sarà un'estate di conservazione per il Sassuolo: la priorità sono le conferme ma il club fa sapere di non essere nel caso impreparato agli addii. Tenere i big. Ecco il primo obiettivo di De Zerbi.

Come giocherebbe oggi il Sassuolo Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

L'undici da sogno di De Zerbi Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.