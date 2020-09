Una settimana alla Serie A: Fonseca sogna questa Roma. Chiede almeno di non cedere i big

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Roma

La priorità assoluta per Fonseca si chiama Chris Smalling, in un reparto che vedrà poi l’addio di Federico Fazio e di Juan Jesus. Con la partenza di Alessandro Florenzi, inoltre, alla Roma serve un terzino destro per evitare di spostare Leonardo Spinazzola lasciando solo Alessio Calafiori a sinistra. Infine un vice Edin Dzeko, qualora il club dovesse confermare. Un mercato ancora bloccato, di fatto, e che il tecnico lusitano spera di veder partire a breve. Il tempo stringe, la cessione societaria ha congelato tante operazioni e per adesso Fienga e De Sanctis non hanno chiuso operazioni a una settimana dal via. Il tecnico è tranquillo ma spera di tenere Dzeko e dopo il ko di Nicolò Zaniolo non vorrebbe perdere le altre stelle in rosa.

Come giocherebbe oggi la Roma Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Ibanez, Spinazzola; Veretout, Diawara, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

L'undici da sogno di Fonseca Pau Lopez; Mancini, SMALLING, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko