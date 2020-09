Una settimana alla Serie A: Gasperini sogna quest'Atalanta. Con Gomez, Gosens e Lammers

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Atalanta

Conferme, come primo passo. Di tutti i big della rosa e il no di Alejandro Gomez all'Al-Nassr in Arabia Saudita ha regalato un sorriso importante a Gian Piero Gasperini. Che sta cercando di dialogare fitto con la dirigenza anche per non far partire Robin Gosens: sugli esterni ha già perso Timothy Castagne e non vorrebbe perdere un altro giocatore, considerato che anche Hans Hateboer ha parlato del suo futuro negli scorsi giorni. Gasp vorrebbe blindare tutti e vorrebbe anche un altro uomo sulla trequarti, magari Jeremie Boga o Amine Harit anche se l'uomo più vicino è Sam Lammers del PSV. Non solo: il tecnico vuole un rinforzo per la difesa. Uno che possa giocarsi da subito un posto da titolare come Marcos Senesi del Feyenoord o Mohamed Simakan dello Strasburgo.

Come giocherebbe oggi l'Atalanta Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata

L'undici da sogno di Gasperini Gollini; SENESI (SIMAKAN), Toloi, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic (Miranchuk), Gomez; Zapata