Una settimana alla Serie A: Gattuso sogna questo Napoli. Col mercato può cambiare schema

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Napoli

Nei piani di Gattuso al Napoli serve un centrocampista bravo nelle due fasi per arricchire la mediana: uno come Jordan Veretout della Roma o Nahitan Nandez del Cagliari, per avere maggiore duttilità e poter pensare con maggiore frequenza al 4-2-3-1. Questo potrebbe portare a una partenza, magari Diego Demme, anche se non sarà semplice. Gattuso vorrebbe anche un esterno che sappia saltare l’uomo con facilità, il sogno è a Sassuolo ed è Jeremie Boga. Infine un terzino sinistro per far rifiatare Mario Rui: serve però prima cedere Faouzi Ghoulam e l'impresa non sembra delle più agevoli. A proposito di obiettivi: Gattuso vorrebbe chiaramente tenere Kalidou Koulibaly ma l'addio non è ipotesi remota e nel caso servirà trovare un erede che ne prenda il posto.

Come può giocare oggi il Napoli Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.

L'undici 'da sogno' di Gattuso Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, VERETOUT; BOGA, Mertens, Insigne; Osimhen

