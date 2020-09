Una settimana alla Serie A: Giampaolo sogna questo Torino. Mancano due innesti fondamentali

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Torino

Due colpi per chiudere il cerchio. Per sistemare la spina dorsale del Torino e per provare a fare il salto definitivo di qualità. Marco Giampaolo, nuovo tecnico granata, ha chiesto ora a Cairo e Vagnati, presidente e ds del Toro, un regista e un trequartista. Nel primo caso il nome e l'obiettivo resta sempre puntato su Lucas Torreira. L'uruguaiano è in uscita dall'Arsenal ed è il sogno della piazza granata. Sulla trequarti o un giocatore che Giampaolo conosce bene e che ha già allenato, sulla scia di Linetty e di Rodriguez, come Gaston Ramirez della Sampdoria, o Joao Pedro del Cagliari che da tempo è nel mirino del Torino.

Come giocherebbe oggi il Torino Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meite, Lukic, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti

L'undici da sogno di Giampaolo Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meite, TORREIRA, Linetty; RAMIREZ (JOAO PEDRO); Verdi, Belotti