Una settimana alla Serie A: Gotti sogna questa Udinese. Confermare De Paul e un colpo mirato

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Udinese

Non ha bisogno di particolari rinforzi l’Udinese. È questa la linea di pensiero che attualmente c’è sia in società sia per mister Luca Gotti, che sta sperimentando in diversi ruoli i giocatori che ha già a disposizione in modo da fare una cernita. Con i rientri dai prestiti infatti la rosa è decisamente troppo ampia e va sfoltita. Solo l’eventuale cessione di uno tra Lasagna e De Paul cambierebbe le carte in tavola, ma ad oggi offerte ancora non ce ne sono. Ecco dunque che con l’innesto di Molina e Ouwejan, con la recente aggiunta di Forestieri, la prima squadra per la stagione 2020/2021 può dirsi praticamente completa. Gotti ha un solo desiderio aggiuntivo, una mezzala di movimento che ricalchi più o meno le caratteristiche di Fofana. C’è Barak, ma la sua situazione è un po’ complicata: attenzione al mercato. L’Udinese infatti, per soddisfare il suo 3-5-2 e dare tutte le opzioni possibili al tecnico, ha messo gli occhi e le mani su Tokoz del Besiktas. L’unico scoglio è rappresentato dalle condizioni fisiche del ragazzo, reduce da infortunii importanti. Senza particolari cessioni, in questa stagione non vedremo dunque un’Udinese molto diversa da quella dell’annata passata. Gotti voleva avere una rosa più lunga ed è stato soddisfatto, ora queste settimane di mercato porteranno a una semplice rifinitura dei dettagli.

Come potrebbe giocare oggi l'Udinese Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Barak, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

L'undici da sogno di Gotti Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, TOKOZ, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.