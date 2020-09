Una settimana alla Serie A: Inzaghi sogna questo Benevento. Un altro rinforzo per reparto

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Benevento

Il presidente Vigorito e il ds Foggia stanno portando avanti una vera e propria rivoluzione a Benevento che sta trovando consensi tra gli addetti ai lavori. Tanti acquisti per il tecnico Filippo Inzaghi ma non è finita qui: davanti arriverà un altro giocatore almeno e nel mirino ci sono tutti nomi con caratteristiche diverse. Inzaghi ha chiesto Iago Falque sulla trequarti, Gervinho per giocare in ripartenza, Andreas Cornelius come terminale offensivo. In rosa ha già trovato Gianluca Lapadula ma il Benevento non si fermerà qui. La dirigenza ha dato luce verde per acquisti importanti, quello copertina è stato certamente Kamil Glik dal Monaco: arriverà almeno un altro uomo dietro per giocarsi il posto con Luca Caldirola. A centrocampo, al momento, sembra disegnato l'undici delle Streghe col prossimo innesto di Bryan Dabo dalla Fiorentina.

Come può giocare oggi il Benevento Montipò, Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Insigne; Lapadula

L'undici 'da sogno' di Inzaghi Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, DABO; GERVINHO, Lapadula, Caprari (IAGO FALQUE).