Una settimana alla Serie A: Italiano sogna questo Spezia. Tanti titolari da acquistare

vedi letture

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Spezia

Vincenzo Italiano, alla prima esperienza in panchina in Serie A, su un club debuttante. Così è lecito quanto mai parlare di sogni, più che di pretese. Di obiettivi, più che di richieste. Lo Spezia si sta rifacendo il look, grazie anche all'operato del neo ds Mauro Meluso. E lo sta facendo a braccetto insieme all'allenatore: l'arrivo tra i pali, Jeroen Zoet dal PSV Eindhoven, è sorprendente ma arriveranno colpi in tutti i reparti. Dietro praticamente fatta per Ardian Ismajli dell'Hajduk, Italiano ha chiesto un altro centrale e un terzino. Desiderio subito esaudito con gli arrivi ufficiali dal Sassuolo di Riccardo Marchizza e Cristian Dell'Orco. Tra centrocampo e trequarti chiusa per Kevin Agudelo per giocare anche con un talento di grande fantasia, da non escludere anche l'arrivo di un centrocampista di futuro e spessore come Lucien Agoume dall'Inter. Occhio ai cavalli di ritorno: Italiano vorrebbe M'bala Nzola dal Trapani. Infine la punta: Meluso sta cercando su indicazione dell'allenatore un 9 che possa giocarsi il posto con Galabinov.

Come giocherebbe oggi lo Spezia Zoet; Sala, Erlic, Terzi, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Mastinu.

L'undici da sogno di Italiano Zoet; Sala, MARCHIZZA, Terzi, DELL'ORCO; SAPONARA, M. Ricci, Maggiore; AGUDELO, Galabinov, NZOLA.