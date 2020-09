Una settimana alla Serie A: Juric sogna questo Hellas. Rivoluzione e un ritorno pesante

vedi letture

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Hellas Verona

Nella lista dei desiderata di Ivan Juric non può mancare il rientro in prestito di Matteo Pessina, una delle grandi rivelazioni della scorsa stagione: si proverà a strapparlo per un altro anno all'Atalanta. L'arrivo dalla Fiorentina di Marco Benassi è un desiderio in procinto di tramutarsi in realtà: servirà il contestuale accordo dei viola con Borja Valero per poi avere luce verde dalla Toscana. C'è poi il capitolo prima punta: Andrea Favilli è ad un passo dal Genoa nello scambio con Mariusz Stepinski, ma la possibilità - per nulla semplice - di arrivare a Dusan Vlahovic stuzzica non poco la dirigenza e il tecnico di Spalato. Chiosa finale su Marash Kumbulla: il croato parteggia ovviamente per la sua permanenza, ma di fronte ad un'offerta congrua l'italo-albanese saluterà Verona. In caso di addio, Juric sarebbe pronto ad allenare una nuova scommessa che potrebbe regalargli la dirigenza. Il nome principale sembra quello di Bruno Amione, argentino del Belgrano. Per il resto, tra i colpi già fatti, è stata rivoluzione in tutti i reparti. Dietro la conferma di Koray Gunter dal Genoa, nel reparto anche Mert Cetin dalla Roma e Giangiacomo Magnani dal Sassuolo. Sugli esterni confermato Federico Dimarco dall'Inter ed è arrivato Kevin Ruegg dallo Zurigo. Tra i pali Ivor Pandur dal Rijeka, in mediana Adrien Tameze dal Nizza e sulla trequarti Luka Ilic dal Manchester City.

Come può giocare oggi il Verona Silvestri; Cetin, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni; Stepinski, Di Carmine.

L'undici 'da sogno' per Juric Silvestri; Cetin, Gunter, Kumbulla; Faraoni, BENASSI, Veloso, Lazovic; PESSINA, Zaccagni; VLAHOVIC (FAVILLI).