Una settimana alla Serie A: Maran sogna questo Genoa. Pronto ad accettare il cantiere Preziosi

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Genoa

Il Genoa è il solito cantiere aperto, stavolta con un nuovo allenatore come Rolando Maran. Che ha già avuto molti innesti e altri sta per ottenere. Al momento l'unico reparto che sembra destinato a non subire grossi cambiamenti è l'attacco, anche se lo scambio con l'Hellas Verona tra Mariusz Stepinski e Andrea Favilli è vicino. Dipenderà da quel che farà Andrea Pinamonti, il ds Daniele Faggiano eventualmente lavora per il ritorno di Antonio Sanabria. Per il resto, può cambiare tutta la formazione, come sempre. In difesa, dove ci sono contatti per Andrea Ranocchia dell'Inter, Juan Jesus della Roma e Kevin Bonifazi della SPAL. In mediana, dove Tomas Rincon del Torino è più di un'idea, dove è arrivato Miha Zajc dal Fenerbahce e dove c'è anche l'ipotesi Milan Badelj della Lazio. Sugli esterni: a sinistra ok Lennart Czyborra ma può non esser finita qui mentre sulla destra Maran ha dato l'ok all'addio di Petar Ankersen e all'arrivo di Rick Karsdorp. Insomma, la solita rivoluzione Genoa. Il solito cantiere aperto.

Come giocherebbe oggi il Genoa Perin; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Zajc, Czyborra; Pandev, Pinamonti

L'undici da sogno di Maran Perin; Biraschi, RANOCCHIA, Masiello; KARSDORP, Sturaro, RINCON, Zajc, Czyborra; Pandev, Pinamonti (SANABRIA)