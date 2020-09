Una settimana alla Serie A: Mihajlovic sogna questo Bologna. Ora la punta per la svolta

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Bologna

Sono state tre le richieste di Sinisa Mihajlovic alla dirigenza rossoblù in vista della nuova stagione. Il tecnico serbo non ha mai nascosto le lacune difensive del Bologna visto nello scorso campionato, tanto da richiedere espressamente almeno un rinforzo per il reparto arretrato. Con l'imminente annuncio di De Silvestri, Mihajlovic potrebbe utilizzare Tomiyasu centralmente, ma non è escluso l'acquisto di un ulteriore giocatore che possa aggiungersi ai già noti Danilo, Denswil e Bani. Sulla corsia di sinistra l'arrivo di Aaron Hickey ha coperto la lacuna lasciata dalla partenza di Krejci, assicurando un cambio a Mitchell Dijks. A centrocampo, invece, il Bologna lavorerà molto probabilmente con i tanti giocatori a disposizione, mentre il sogno di Mihajlovic rimane quello di un attaccante da doppia cifra. La dirigenza rossoblù spinge forte per Supryaga, ma negli ultimi giorni sono stati accostati ai felsinei anche nomi come quello di Cutrone e Vlahovic.

Come giocherebbe oggi il Bologna Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli (Medel), Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

L'undici da sogno di Mihajlovic Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli (Medel), Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; SUPRYAGA (VLAHOVIC).