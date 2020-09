Una settimana alla Serie A: Pirlo sogna questa Juventus. Priorità 9, poi una ciliegina in mezzo

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Juventus

Andrea Pirlo aveva messo sul tavolo della dirigenza della Juventus il nome di Edin Dzeko come priorità. Poi la rivoluzione a Barcellona, così è cambiato il mondo: all-in del club su Luis Suarez, col placet della nuova guida tecnica bianconera. Inevitabile, le gerarchie sono cambiate anche nella sua mente, sebbene il bosniaco sarebbe alternativa più che gradita. Pirlo lo vorrebbe subito ma per la prima o per le prime due di campionato, la sensazione è che giocherà con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala come tandem. Non solo: aspetta anche una punta di riserva e al netto di Moise Kean, che sarebbe nome ottimale anche in ottica liste europee, accetterebbe sia un'ipotesi di esperienza che un giovane di prospettiva. Però uno serve, subito. Pirlo avrebbe pure un sogno, una 'ciliegina' a centrocampo. Chiaro, la Juventus ha altre priorità (la cessione a segno di Gonzalo Higuain, poi Sami Khedira, poi trovare sistemazione a Douglas Costa, magari a Federico Bernardeschi, poi Mattia De Sciglio e perché no ad Aaron Ramsey). Nelle idee di Pirlo manca un centrocampista che faccia gol: Houssem Aouar del Lione non combacia per costi e conti con le possibilità della Juventus, per Rodrigo De Paul dell'Udinese dovrebbe essere impostata una trattativa che includa anche delle contropartite tecniche.

Come potrebbe giocare oggi la Juventus Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Arthur, Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Cristiano Ronaldo.

L'undici da sogno di Andrea Pirlo Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini; DE PAUL (Bentancur), Arthur, Rabiot; Dybala, SUAREZ (DZEKO), Cristiano Ronaldo.