Una settimana alla Serie A: Ranieri sogna questa Samp. Un top in mezzo e una punta

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Sampdoria

Claudio Ranieri ha chiesto alla dirigenza di dar priorità alle uscite. Far partire giocatori per sfoltire il gruppo con cui lavorare, cedendo i ragazzi fuori dal suo progetto. Da Murru e Colley, da Murillo a Kaique. Tanti i nomi in uscita, Pecini e Osti sono al lavoro in questi giorni. Non solo: Ranieri ha chiesto un top a centrocampo: Adrian Silva del Leicester City è quello che vuole, Antonio Marin della Dinamo Zagabria l'alternativa. L'allenatore ha richiesto alla dirigenza anche una punta, conscio che Bonazzoli si giocherà il posto con Quagliarella ma che, con Ramirez partente, serve un nome che possa alternarsi con Quagliarella.

Come giocherebbe oggi la Sampdoria Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

L'undici da sogno di Ranieri Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, ADRIEN SILVA (MARIN), Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella