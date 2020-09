Una settimana alla Serie A: Stroppa sogna questo Crotone. I cambiamenti non sono finiti

vedi letture

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Crotone

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha già avuto fior di rinforzi. E' una delle squadre che più ha operato sul mercato quella pitagorica e non dovrebbe fermarsi qui. Dopo aver comprato praticamente giocatori in ogni posizione, arriverà a breve giro di posta un secondo di Cordaz, un altro esterno capace di giocare su tutte e due le fasce e ancora un attaccante. Una rosa ora solo da puntellare: tra le priorità, dopo Riviere, c'è un'altra punta che possa giocarsi il posto poi con Simy. Però lo scacchiere ha già preso forma. E da oggi in poi saranno i giorni anche degli altri nomi, degli altri obiettivi.

Come giocherebbe oggi il Crotone Cordaz; Golemic, Marrone, Magallan; Rispoli, Vulic, Cigarini, Benali, Molina; Riviere, Simy

L'undici da sogno di Stroppa Cordaz; LUPERTO, Marrone, Magallan; Rispoli (DICKMANN), Vulic, Cigarini, Benali, Molina; Riviere, Simy