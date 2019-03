Uno Scudetto oramai assegnato

© foto di www.imagephotoagency.it

La fotografia di Juventus-Empoli arriva al minuto 71: Mandzukic fa la sponda di testa, Kean si infila, calcia un pallone che viene deviato alla disperata. Ma che va nell'angolino dove proprio Dragowski non può arrivare. L'uno a zero è servito, ci sarebbe lo spazio per la doppietta dopo un errore di Maietta ma stavolta il diciannovenne spedisce sul portiere polacco. Tutto questo in una gara che la Juventus avrebbe dovuto vincere per il secondo tempo, ma che nella prima frazione è sembrata troppo poco affamata, quasi annoiata. Come se lo Scudetto fosse già cucito.

E in effetti, con il più diciotto, la corsa al Campionato è praticamente terminata con nove partite d'anticipo.Già la Juventus avrebbe dovuto tirare il freno in maniera epica, per perderlo. Ma la realtà è che il Napoli non ha più uno stimolo vero se non l'Europa League. Ed è un peccato perché tutte le altre "lotte" sono aperte. Dalla Champions al settimo posto, passando per la Coppa Italia, dove si sfidano dal quinto all'ottavo posto (dell'anno scorso) infine alla salvezza. Tutto finisce, ha detto oggi Schnellinger. Sembra che per il dominio, in Italia, si debba ribussare almeno fra altri dodici mesi. Almeno.