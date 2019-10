Uomini forti nel momento più difficile: la Roma si scopre combattente

© foto di www.imagephotoagency.it

"Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli". Una massima, quella di Luciano Spalletti, che ben si associa al momento di Roma e Milan, due squadre legate, per motivi diversi, al tecnico toscano (protagonista in giallorosso e vicino ai rossoneri dopo l'esonero di Giampaolo). Pioli non è riuscito a dare la scossa e i suoi ragazzi sembrano essere "deboli", più sul piano mentale che su quello fisico e tecnico; al contrario, i capitolini stanno superando il momento difficile da squadra vera, sopperendo ai tanti infortuni con un carattere straordinario. Merito della qualità dei singoli ma anche di un tecnico che dimostra, partita dopo partita, di essere davvero molto bravo.

Trascinatori - La Roma è una squadra che non rinuncia mai a giocare, neanche nei momenti più difficili. Fonseca ha dato una precisa impronta, una filosofia che si associa bene alle caratteristiche dei giocatori, soprattutto dei trequartisti. Ne sta traendo beneficio anche Pastore, a cui l'ex allenatore dello Shakhtar ha dato fiducia e che sta crescendo di condizione. Non è ancora il Flaco dei tempi di Palermo, né quello di Parigi, ma a lungo andare potrebbe essere un'arma in più da sfruttare. Il vero leader, però, è Edin Dzeko: in estate si era promesso all'Inter, ma Fonseca lo ha convinto a restare, promettendogli un ruolo di primo piano e tanti rifornimenti. E il bosniaco sembra trovarsi davvero a proprio agio: con lui, la Roma può sognare in grande.