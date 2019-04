VA Rivisto: la tecnologia e un procedimento perfettibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È stata una serata davvero particolare per gli arbitri e in generale per gli addetti al VAR: la vittoria della SPAL è stata Infatti decisa dalla tecnologia, che ha invertito la decisione circa una una simulazione che in diretta sembrava evidente, trasformandola in un calcio di rigore che ha consentito agli estensi di cogliere un successo fondamentale in chiave salvezza, togliendo di conseguenza alla Lazio un punto importante nella corsa all'Europa che conta. Ma l'episodio, o meglio, il funzionamento più controverso dell'assistenza tecnologica all'operato arbitrale, c'è stato sicuramente al Benito Stirpe di Frosinone, dove i ciociari hanno colto stasera, meritatamente e questo è bene sia chiaro, il primo successo casalingo della propria stagione.

Una vittoria arrivata al centoquattresimo minuto dopo quasi dieci giri di lancette di attesa, per un calcio di rigore che l'arbitro non aveva avuto alcun dubbio a concedere e che ha richiesto tantissimo tempo per la verifica finale. Ad un certo punto, il pubblico stesso dello Stirpe, in trepidante attesa, ha chiesto spazientito all'arbitro di decidere quale fosse il destino della massima punizione. Quello del VAR è sicuramente un progresso per il mondo del calcio, ma rimane dopo quasi due anni di messa in atto, un procedimento decisamente perfettibile, specie nei tempi. Quanto accaduto stasera a Frosinone non può infatti essere ritenuto un successo, a prescindere dalla bontà della decisione presa con l'ausilio del mezzo tecnologico.