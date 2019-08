Valzer degli attaccanti: Napoli e Roma si contendono Icardi e... Milik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'effetto domino dei centravanti scatenatosi con l’arrivo di Lukaku all’Inter potrebbe portare anche il bomber che la Roma attende da mesi. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che se Mauro Icardi andasse al Napoli, in questo momento in vantaggio sulla Roma stessa per l'argentino (ma anche la Juve resta interessata se si sbloccano le cessioni in attacco), libererebbe Arkadiusz Milik per i giallorossi. Se De Laurentiis riuscisse ad avere la meglio sulla concorrenza, Milik potrebbe finire sul mercato.

De Laurentiis chiede tanto - Il polacco troverebbe molto meno spazio con l’arrivo di Icardi in rosa e di conseguenza potrebbe spingere per essere ceduto. La Roma è il club più accreditato, anche se il Napoli dà al centravanti una quotazione elevata, partendo da 60 milioni. Ancelotti per affrontare la nuova stagione vuole due centravanti e il secondo sarà Mertens, che il Napoli non vuole cedere pur avendo il contratto in scadenza.