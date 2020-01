© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna al centro del mercato Matteo Politano. Il giocatore è in uscita dall'Inter, vuole la Roma ma ancora non c'è l'accordo coi nerazzurri dopo il flop dello scambio con Leonardo Spinazzola. Entra in gioco il Napoli, proposta da 20 milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Ci pensa l'Inter mentre la Juventus, che dovrebbe tenere Federico Bernardeschi (in stallo lo scambio con Ivan Rakitic più cash col Barcellona), ha un'offerta dalla Germania. Il Bayern Monaco rivorrebbe Douglas Costa. Incontro a casa Milan intanto per l'agente di Rodrigo De Paul dell'Udinese e Angel Correa dell'Atletico Madrid ma bocche cucite dopo il summit. Il primo nome resta però Dani Olmo: per il '98, la Dinamo Zagabria chiede oltre 30 milioni, ci sono anche Wolverhampton e RB Lipsia. La Roma, intanto, prepara le alternative a Politano: il Liverpool non molla Xherdan Shaqiri, c'è l'idea Suso (non decolla lo scambio con il Milan per Cengiz Under) e Adnan Januzaj della Real Sociedad (giallorossi avanti, c'è anche il club di Elliott). L'Inter continua a incontrare l'agente di Tahith Chong in scadenza con il Manchester United, la Juventus sembra fuori dalla corsa. Riccardo Sottil rinnova intanto con la Fiorentina: c'è il Sassuolo per il prestito ma potrebbe restare in viola.