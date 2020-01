Valzer dei centrali - Tonelli-Samp, Ibanez alla Roma. Occhio a Dragovic

Le ultime sulle trattative di calciomercato riguardanti i difensori centrali

Tanti nomi, tante trattative. Perché il difensore centrale è una delle figure più richieste dai club di Serie A. C'è chi cerca un titolare, chi un'alternativa. Ma almeno metà della società di Serie A in quel ruolo hanno fatto o faranno qualcosa.

Partiamo dal basso, dal fondo della classifica. Dal Genoa che sta portando avanti i contatti per Andrea Masiello. Dopo il ritorno a Bergamo di Caldara, la Dea è pronta a dar via l'esperto centrale 33enne e in questo momento la società di Preziosi è avanti rispetto alla Sampdoria, che ha praticamente chiuso l'accordo per il ritorno dal Napoli di Lorenzo Tonelli.

Non solo Masiello. Dall'Atalanta è in uscita anche Roger Ibanez, classe '98 che andrà a impreziosire la retroguardia della Roma di Fonseca. Dal club giallorosso non uscirà Mert Cetin, nonostante i sondaggi di Hellas Verona e SPAL. Proprio quest'ultimo club è molto avanti nei contatti per il ritorno a Ferrara di Kevin Bonifazi, difensore in uscita dal Torino che piace molto anche a Parma e Bologna.

A proposito del club di Saputo: ieri summit in sede col procuratore di Aleksandar Dragovic, centrale del Bayer Leverkusen. E' uno dei profili che la società emiliana sta valutando, anche se destro e non mancino (è la richiesta di Mihajlovic). Cerca un centrale titolare anche il Cagliari: sfumato Rugani dopo l'infortunio di Demiral, Carli e Giulini continuano a guardarsi intorno alla ricerca del profilo giusto (una pista porta a Goldaniga). Dovesse arrivare un nuovo titolare, ecco che potrebbe partire Fabio Pisacane: è lui il profilo individuato da Daniele Pradè qualora dovesse uscire Ceccherini. La Fiorentina cerca anche un difensore titolare e il primo indiziato è Juan Jesus della Roma.

Il Milan dopo lo scambio Kjaer-Caldara valuta l'eventuale inserimento di un centrale di prospettiva. Il Napoli che ha già preso Rrahmani per giugno sta seguendo anche Kumbulla, ma proprio come l'Inter lavora all'acquisto del difensore 2000 del Verona solo per la prossima stagione. Ferma la Juventus: nonostante l'infortunio di Demiral, Paratici ha deciso di non operare sul mercato e di dare fiducia a Daniele Rugani.