Valzer dei terzini - Moses all'Inter ne libera due. Doppio innesto della Dea

Le ultime sulle trattative di calciomercato riguardanti i terzini

Esterni cercasi, per la difesa a quattro ma soprattutto da chi gioca con una retroguardia a tre e schiera laterali a tutta fascia. E' il caso dell'Inter, che dopo Ashley Young è pronta a ufficializzare anche Victor Moses. Il laterale nigeriano, in forza al Fenerbahce nella prima parte di stagione, arriverà dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Due ingressi, due uscite. Il club nerazzurro nei prossimi giorni lascerà partire in prestito Valentino Lazaro, che ha sul piatto le offerte di Newcastle e Lipsia. E Federico Dimarco, che è stato chiesto anche dal Bologna ma è destinato a vestire per la seconda parte di stagione la casacca dell'Hellas Verona.

Bigon e Sabatini in questi giorni stanno scandagliando il mercato per l'inserimento in rosa di un laterale sinistro a causa dell'indisponibilità di Dijks, ma non hanno ancora individuato il profilo giusto.

Doppio acquisto per l'Atalanta: accordo chiuso per Lennart Czyborra, calciatore classe '99 che arriva dall'Heraclas, e per Raoul Bellanova, ex Milan che torna in Italia dopo sei mesi al Bordeaux. In uscita c'è Guilherme Arana: arrivato in estate in prestito dal Siviglia, il calciatore brasiliano ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Gasperini.

Tutto fermo in casa Roma dopo il mancato passaggio di Leonardo Spinazzola all'Inter. L'Udinese è pronta a riaccogliere Marvin Zeegelaar: nella seconda parte di stagione ricoprirà il ruolo di vice Sema.