Valzer delle punte - Giroud e Piatek in attesa. Tutti cercano un nove

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ogni gennaio si ripropone: l'inevitabile valzer delle punte. La copertina anche in questo caso è per l'Inter che può chiudere Olivier Giroud col Chelsea (5,5 più bonus, contratto fino al 2022 per il giocatore) una volta che uscirà Matteo Politano (Napoli o Roma). A proposito dei giallorossi e degli azzurri: nel mirino c'è per entrambe, e anche per il Milan, Andrea Petagna che la SPAL non vuol però far partire. In casa azzurra potrebbe partire Fernando Llorente, in quella giallorossa richieste per Nikola Kalinic blindato però dalla società capitolina. Il Milan ha Krzysztof Piatek in uscita: Stefano Pioli potrebbe anche tenerlo in rosa ma davanti a 30 milioni (non a un prestito, uniche proposte arrivate finora) lascerà i rossoneri. La Lazio cerca un'alternativa davanti, idea Alberto Paloschi della SPAL che oggi dovrebbe avere una risposta da Iago Falque del Torino (che può sostituirlo con Ian Poveda dal Manchester City). Cerca una seconda punta la Fiorentina, l'idea resta Gianluca Caprari della Sampdoria che però piace anche al Sassuolo che nell'affare può inserire Gregoire Defrel. Mentre il Genoa è bloccato dagli accordi con l'Inter nel liberare Andrea Pinamonti, il Parma deve fare i conti col ko di Roberto Inglese. Il ds Faggiano lavora a un prestito, nel mirino Sebastiano Esposito (Inter) e Vincenzo Millico (Torino). In pillole: Alessandro Matri può andare dal Brescia al Pescara, è Galatasaray-Besiktas per Alberto Cerri del Cagliari che sta per prendere Marko Pjaca dalla Fiorentina. L'Hellas Verona potrebbe prendere un'altra punta dopo Fabio Borini ma prima deve nel caso far partire un giocatore nel ruolo.