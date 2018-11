Van der Sar chi? È (anche) la Juve di Szczesny, sottovalutato di lusso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ronaldo inventa, Mandzukic segna. La Juve vola agli ottavi. E Szczesny? Para. Wojciech Szczesny para e lo fa in modo decisivo. Nell'1-0 dei bianconeri al Valencia c'è ovviamente la prodezza in combinato tra CR7 e Manzo, ma ci sono anche i guantoni del portiere polacco. Che l'ha detto in maniera chiara: "È questa la vita del portiere della Juve. Non fai niente per 90 minuti e quando vieni chiamato in causa devi farti trovare pronto".

SOTTOVALUTATO -

Pronto, l'ex Roma si è fatto trovare, eccome. Ennesima conferma, di quanto l'erede di Buffon sia all'altezza degli altri campioni a disposizione di Massimiliano Allegri. Arrivato dopo essere stato il miglior portiere del campionato in giallorosso, ma pur sempre in sordina, Szczesny ha vissuto un anno da scudiero di Buffon. Ha imparato e ha saputo aspettare, ora è titolare indiscusso nonostante la scelta di Perin contro la SPAL. Ha fugato i dubbi del passato.

VAN DER SAR CHI? -

Ha allontanato il fantasma di Neto, arrivato per succedere a Buffon e finito nel dimenticatoio in bianconero, ieri di nuovo avversario con la maglia del Valencia (peraltro disputando una buona partita). Ha fugato, Szczesny, soprattutto il fantasma di Edwin Van der Sar. L'olandese, prima di scrivere la storia col Manchester United, era arrivato alla Juve per prendere il posto di Angelo Peruzzi. Un avvicendamento complicato, quasi come quello del post-Buffon, quando la Juve ha puntato di nuovo su uno straniero per evitare la pressione che i guantoni del più forte portiere italiano in circolazione avrebbe comportato. Missione fallita, per Van der Sar. Tutt'altra storia, nel caso di Wojciech Szczesny.