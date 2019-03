Vecchietto a chi? Sorrentino prossimo ai 40, col Chievo sulla pelle

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato il primo portiere in Italia a parare un rigore a Cristiano Ronaldo. Stefano Sorrentino non ha però intenzione di fermarsi, anzi. Tra undici giorni spegnerà quaranta candeline ma ha la voglia di un ragazzino. Non solo quella, forse, perché fisicamente sta benissimo e l'ha mostrato anche nella sfida del pomeriggio contro l'Atalanta. I clivensi hanno strappato un buon pari a Bergamo anche grazie alle parate del classe '79, sempre sicuro nelle uscite e attento quando arrivano pericoli nei pressi della sua porta. Nulla ha potuto sul tocco sotto ravvicinato di Ilicic, ma Sorrentino si conferma un portiere che può giocare ancora qualche stagione ad alti livelli. A gennaio ha detto no all'Empoli, dove avrebbe avuto certamente un compito più agevole rispetto a Verona. La fedeltà lo premia con la costante presenza tra i migliori della sua squadra che, però, probabilmente non basterà per la salvezza del Chievo.