Verso Francia '19 - Girone duro per l'Italia, ma ottavi alla portata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabato scorso l’Italia ha conosciuto le tre avversarie che affronterà nel primo turno della Coppa del Mondo femminile in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio prossimo. Si tratta di Australia, Brasile e Giamaica contro cui le azzurre di Milena Bertolini proveranno a conquistare l’accesso agli ottavi di finale (passano le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze) consapevoli che in caso di qualificazione come terza ci si scontrerebbe contro una superpotenza che fortunatamente l’urna ha evitato nella fase a gironi. “Girone difficile, ma per fortuna abbiamo evitato le corazzate come Usa, Germania, Francia e Giappone. Sapevamo che il girone sarebbe stato difficile stando in terza fascia. - ha commentato Bertolini a caldo ai microfoni della FIGC - La prima partita sarà con l’Australia, una nazionale che gioca un calcio completamente diverso dal nostro. Una squadra che conosciamo poco, comunque quando si arriva alla fase finale di una competizione tutte le gare sono dure, l’importante è giocarle con il massimo impegno come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Siamo pronte per affrontare questa bellissima esperienza”.

Un’esperienza che l’Italia tornerà a vivere a 20 anni esatti dall’ultima volta. Allora, negli USA, le azzurre uscirono al primo turno arrivando terza in un girone con Brasile, Germania e Messico collezionando quattro punti. Un risultato che se replicato in Francia potrebbe garantire l’accesso agli ottavi. Nel ‘99 infatti solo le prime due di ogni girone (allora solo quattro al fronte dei sei odierni) passava al turno successivo, i quarti di finale e non gli ottavi come oggi. Quest’estate l’Italia proverà ad alzare l’asticella e conquistare l’accesso al turno successivo perché, come ha detto la numero 10 azzurra Cristiana Girelli: “Vogliamo andare ai Mondiali non solo per partecipare, ma per far vedere chi è l’Italia e rendere orgogliosi gli italiani".

Di seguito le gare dell’Italia e le schede delle avversarie del girone:

9 giugno ore 13:00 - Australia-Italia (Stade du Hainaut di Valencienne)

14 giugno ore 18:00 – Giamaica-Italia (Stade Auguste-Delaune di Reims)

18 giugno ore 21:00 – Italia-Brasile (Stade du Hainaut di Valenciennes)