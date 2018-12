Verso Bologna-Lazio: Inzaghi punta sul ritrovato Luis Alberto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora Luis Alberto per l'attacco dei biancocelesti, pronti a sfidare il Bologna con l'obiettivo di superare una difesa che non ha preso gol nelle ultime due gare contro Parma e Milan: sarà una sfida molto difficile dunque per Simone Inzaghi, alle prese con la sfida fratricida con Filippo, la cui panchina è ancora a rischio nonostante gli ultimi due pareggi. Difficile che Immobile venga risparmiato. Nei felsinei possibile turno di riposo per Palacio, che sarebbe alla terza partita nel giro di otto giorni.