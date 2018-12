Verso Fiorentina-Parma, dubbio Barillà per D'Aversa. Pronto Stulac

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'assenza sicura di Bruno Alves in difesa, D'Aversa rischia di essere costretto ad un altro cambio forzato di cui avrebbe fatto volentieri a meno: il problema muscolare di cui ha sofferto Barillà alla vigilia potrebbe infatti tenerlo fuori per la sfida del Franchi, con il tecnico abruzzese costretto a rilanciare uno tra Deiola e Stulac o far esordire in Serie A Dezi, rimesso in lista in tutta furia ma mai utilizzato. Davanti toccherà a Biabiany a destra, mentre Gervinho dovrebbe essere preservato per la Roma, con Inglese confermatissimo centravanti e uno tra Sprocati e Siligardi a giocarsi il rimanente posto.