Verso Fiorentina-Parma, Pioli sceglie ancora Mirallas. Gerson in mezzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è ancora spazio per Mirallas nel tridente della Fiorentina che oggi sfiderà il Parma al Franchi di Firenze: per i viola ancora 4-3-3, con Chiesa e Simeone davanti e Gerson a centrocampo, al fianco di Veretout e Benassi. Nessun dubbio per quanto riguarda la difesa: sarà quella dei titolarissimi, con Hugo al fianco di Pezzella e Milenkovic a destra, più bloccato, mentre a sinistra spazio a Biraghi, più libero di affondare il colpo sulla fascia.