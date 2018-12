Verso Inter-Napoli: torna Vecino. Azzurri con Insigne e Milik

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non ci sarà Nainggolan nella super sfida di San Siro di questa sera tra Inter e Napoli, per le note vicende di cui si è parlato molto nei giorni scorsi. Luciano Spalletti è orientato a confermare il suo 4-3-3 con Handanovic in porta, Asamoah, De Vrij, Skriniar e Vrsaljko in difesa, Vecino, Brozovic e Joao Mario a centrocampo e Politano, Icardi e Perisic in attacco. 4-4-2 invece per il Napoli di Carlo Ancelotti anche dovrebbe far riposare Mertens e mandare in campo dal primo minuto il tandem d'attacco formato da Insigne e Milik. In porta possibile che torni Ospina al posto di Meret, mentre in difesa dovrebbe essere Maksimovic ad agire nel ruolo di terzino destro, con Albiol, Koulibaly e Mario Rui a completate il pacchetto arretrato. Infine il centrocampo: Callejon, Hamsik, Allan e Fabian Ruiz sono i favoriti per partire dall'inizio.

Inter (4-3-3): Handanovic; Asamoah, De Vrij, Skriniar, Vrsaljko; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Hamsik, Allan, Fabian; Insigne, Milik.