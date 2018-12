Verso Roma-Sassuolo: torna Dzeko dal 1'. Babacar titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna Dzeko dal 1' nella Roma che oggi affronterà il Sassuolo. Eusebio Di Francesco schiererà i suoi con il consueto 4-2-3-1 con Olsen in porta, Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov in difesa, Nzonzi e Cristante agiranno in mediana, mentre in attacco, alle spalle del bosniaco, ci saranno Under, Zaniolo e Kluivert. Dall'altra parte Roberto De Zerbi manderà in campo i suoi con il 3-5-2 con Consigli in porta, linea difensiva formata da Marlon, Magnani e Ferrari. A centrocampo spazio a Lirola, Bourabia, Sensi, Locatelli e Di Francesco e Berardi con Babacar in attacco. Queste le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Sensi, Locatelli, Di Francesco; Berardi, Babacar.