Verso Sampdoria-ChievoVerona: Giaccherini ancora trequartista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Birsa out, mentre Radovanovic torna in regia, dopo aver scontato la squalifica. Per il ChievoVerona sono queste le principali novità per la sfida alla Sampdoria: Giaccherini dovrebbe essere il fantasista dietro Pellissier e Stepinski, con Di Carlo intenzionato a continuare sulla via del 4-3-1-2. In porta l'inossidabile Sorrentino, voglioso di continuare nella serie positiva come tutta la squadra.