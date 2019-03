Verso Torino-ChievoVerona: Mazzarri affianca Iago Falque a Belotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chievo non ha intenzione di regalare nulla a nessuno, ma contro il Torino sarà ancora costretto a fare di necessità virtù visti i tanti indisponibili. Per i granata, reduci da ottimi risultati, l'obbligo di continuare a spingere sull'acceleratore per provare a conquistare l'Europa che il livello della rosa a disposizione di Mazzarri meriterebbe. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventiseiesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, che inizierà stasera con la sfida tra Cagliari e Inter alla Sardegna Arena:

Tutti a disposizone, eccetto il giovane Millico, per Mazzarri: il tecnico granata potrà quindi scegliere liberamente la miglior formazione possibile per la sfida al Cagliari. Il rientro di Rincon spinge in panchina Lukic, con Baselli e Meitè a completare la mediana. Più Iago Falque di Zaza in attacco, al fianco dell'intoccabile Belotti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meitè, Aina; Belotti, Iago Falque.

Allenatore: Mazzarri.

Giaccherini e Depaoli tornano a disposizione dopo la squalifica, che invece ferma Hetemaj. E' recuperato Rossettini per la difesa, mentre non sembrano maturi i tempi per il rientro di Pellissier. In attacco al momento Djordjevic è in vantaggio su Meggiorini per far coppia con Stepinski. Di Carlo quindi studia l'opzione del "doppio" centravanti per fare male alla difesa granata.

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Diousse, Rigoni; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.

Allenatore: Di Carlo.