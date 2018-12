Verso Torino-Empoli: tridente per Mazzarri? Iachini col 3-5-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tridente o non tridente? Questa la domanda nella testa di Walter Mazzarri in vista della sfida del suo Torino contro l'Empoli. Il tecnico sta pensando si mandare in campo contemporaneamente Iago Falque, Simone Zaza e Andrea Belotti, anche se resta forse favorito Daniele Baselli sull'ex Juventus e Sassuolo. Per il resto da capire se Sirigu potrà partire dal 1', mentre in difesa spazio a Izzo, Nkoulou e Djidji. In mediana ci saranno invece, Aina, Meite, Rincon e Ansaldi. Dall'altra parte Beppe Iachini proverà a ritrovare il sorriso con Provedel in porta, Veseli, Silvestre e Maietta in difesa, Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic e Pasqual a centrocampo e la coppia La Gumina-Caputo in attacco. Queste le probabili formazioni della sfida:

Torino (3-4-1-2): Ichazo; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Meite, Rincon, Ansaldi; Baselli; Iago Falque, Belotti.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; La Gumina, Caputo.