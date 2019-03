Verso il Derby della Capitale: Di Fra e Inzaghi, il talento in panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un derby che vale molto più di tre punti. Una frase forse scontata, quasi banale, ma più che mai attuale vista la classifica delle due squadre e gli obiettivi da raggiungere. L'ennesimo passo falso dell'Inter, sconfitta a Cagliari nell'anticipo di ieri, rende la partita di questa sera importantissima per il futuro delle due squadre e dei loro tecnici. La Roma, in particolare, si gioca gran parte della stagione in pochi giorni: dopo la Lazio, infatti, ci sarà il ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. Eusebio Di Francesco, però, non vuole fare calcoli e punta al doppio colpaccio, per mettere definitivamente a tacere le critiche, spesso ingenerose, che ha ricevuto negli ultimi mesi. Il mister abruzzese non è ancora riuscito a far breccia nel cuore dell'ambiente giallorosso nonostante la straordinaria semifinale conquistata un anno fa e la valorizzazione di tanti giocatori che oggi costituiscono un vero e proprio patrimonio del calcio italiano.

Dall'altra parte, la posizione di Simone Inzaghi è sempre stata più salda, forte anche della continuità di risultati che la Lazio ha mostrato negli anni e del "parafulmine Lotito", da sempre bersaglio preferito dai tifosi anche nei momenti migliori. Lazio-Roma sarà anche la sfida nella sfida tra due allenatori ambiziosi, tra i più preparati di quelli appartenenti alla "nuova generazione".