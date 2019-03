© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In poche stagioni sono diventati idoli delle tifoserie e trascinatori assoluti di Roma e Lazio. Il derby di stasera sarà anche e soprattutto la sfida tra i bomber delle due squadre, Edin Dzeko e Ciro Immobile. I due centravanti sono attualmente accomunati da una singolare statistica: nella classifica dei goleador di tutti i tempi dei rispettivi club, sono entrambi al sesto posto.

Il bosniaco ha realizzato 85 reti in tre anni e mezzo (166 presenze totali). Sul suo rendimento pesa sicuramente la prima annata molto difficile, in cui riuscì ad arrivare a stento alla doppia cifra. I numeri del napoletano, invece, sono a dir poco straordinari: 82 centri in meno tre stagioni e 119 partite. Inarrivabili i primi due (Totti e Pruzzo da una parte, Piola e Signori dall'altra), l'obiettivo è quello di salire sul podio in un futuro non tanto lontano. Un traguardo ampiamente alla portata, che potrebbe consegnare questi due straordinari giocatori alla storia del calcio capitolino. Prima, però, c'è da vincere il derby: Dzeko non segna dall'aprile del 2016 contro i cugini, mentre Ciro (che è in dubbio a causa di un fastidio alla coscia sinistra) è stato più presente nel tabellino dei marcatori. All'Olimpico la posta in palio sarà altissima e serviranno le loro giocate decisive.