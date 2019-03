Verso il Derby della Capitale: il Sergente Sergej all'assalto della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Del giocatore a tratti devastante ammirato nelle ultime due stagioni, finora, si sono visti solo alcuni lampi. Colpa anche dei tanti problemi fisici accusati da settembre a oggi, ma anche di qualche voce di mercato che inevitabilmente "disturba" sul piano psicologico, influendo sulle prestazioni. Sergej Milinkovic-Savic, però, è un punto fermo della Lazio di Simone Inzaghi, una pedina indispensabile, la cui presenza è fondamentale per dare qualità e sostanza al centrocampo biancoceleste.

Il suo recupero a pieno regime è certamente la notizia migliore per il tecnico piacentino, che nelle ultime settimane ha dovuto far fronte a una serie incredibile di infortuni. Con il serbo, la squadra è più compatta e può sfruttare diverse soluzioni di gioco. Il talento del Sergente non si discute e in estate sarà ancora un pezzo pregiato, con le big pronte all'assalto; chissà se Lotito riuscirà ancora a resistere, rifiutando cifre astronomiche per il suo gioiello. Prima, però, c'è da vincere il derby e conquistare un posto in Champions League, sfuggito per un soffio nello scorso campionato.