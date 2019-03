© foto di Federico Gaetano

"Dal punto di vista mentale abbiamo tutti voglia di partecipare a questo grande match. Abbiamo lavorato bene in tutta la settimana". Nelle parole di Eusebio Di Francesco traspare l'attesa per la partita più attesa nella Capitale. Il derby, si sa, è speciale e fa storia a sé. Quello di Roma, poi, può valere un'intera stagione. All'andata vinsero i giallorossi per 3-1, un successo che rilanciò Dzeko e soci dopo un inizio di campionato molto complicato.

La Lazio ha vinto solo due delle ultime 13 stracittadine di campionato, ma ha avuto la meglio negli ultimi incroci in Coppa Italia. Una tendenza, quella in Serie A, che dalle parti di Formello vogliono invertire assolutamente, come testimoniano le dichiarazioni di Simone Inzaghi: "Vogliamo tornare a vincere. Lo vogliamo soprattutto per i nostri tifosi. Serviranno testa, gambe e cuore". Magari anche un pizzico di fortuna, che alla Lazio ultimamente è mancata vista l'incredibile serie di defezioni che ha falcidiato la rosa proprio nel periodo più denso di impegni. I biancocelesti sono usciti dall'Europa ma sono rimasti a galla in patria, incollati al treno Champions. E sono pronti a dare battaglia. Sarà un match emozionante e teso, probabilmente caratterizzato da tanti gol: i numeri dicono che lo 0-0 manca nei tabellini di Lazio e Roma rispettivamente da 30 e 26 gare. Un motivo in più per non perdersi lo spettacolo.